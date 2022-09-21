Строительство Инфекционной клинической больницы №1 в Москве вышло на финишную прямую
Готовность нового лечебно-диагностического комплекса столичной Инфекционной клинической больницы №1 составляет 81 процент. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас завершаются работы по отделке зданий и благоустройству медучреждения на Волоколамском шоссе.
«Завершаются работы по благоустройству территории и устройству уличного освещения будущего комплекса, отделочные работы на фасадах, устройство внутренних инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - уточнил Загрутдинов.
Он также подчеркнул, что на базе Инфекционной клинической больницы №1 будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней.
«Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием, что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары», - добавил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Для удобства врачей и пациентов три корпуса лечебно-диагностического комплекса объединят подземным пространством и надземными переходами. В клинике оборудуют 546 одноместных изолированных палат - боксов, которые полностью исключат внутрибольничное перекрестное распространение болезней.
В комплексе общей площадью более 100 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения. Здесь также будут отведены пространства для учебных кафедр, административных помещений и патологоанатомической службы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
- Погиб экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко
- Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе
- Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан
- Совет Федерации принял пакет поправок о военной службе
- Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса
- Шойгу назвал причину увеличения численности ВС РФ
- Шойгу заявил о переброске в Донбасс изюмско-балаклейской группировки
- «Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России иностранцам
- В Кремле не знают, получат ли в АП отсрочку от частичной мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru