Строительство Инфекционной клинической больницы №1 в Москве вышло на финишную прямую

Готовность нового лечебно-диагностического комплекса столичной Инфекционной клинической больницы №1 составляет 81 процент. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас завершаются работы по отделке зданий и благоустройству медучреждения на Волоколамском шоссе.

«Завершаются работы по благоустройству территории и устройству уличного освещения будущего комплекса, отделочные работы на фасадах, устройство внутренних инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - уточнил Загрутдинов.

Он также подчеркнул, что на базе Инфекционной клинической больницы №1 будет проводиться лечение всех видов инфекционных болезней.

«Это будет крупнейший в России комплекс, в пять раз больше того, что здесь располагался раньше. И конечно, он будет оснащен самым современным диагностическим, лабораторным и операционным оборудованием, что позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к транспортировке пациентов в другие стационары», - добавил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Для удобства врачей и пациентов три корпуса лечебно-диагностического комплекса объединят подземным пространством и надземными переходами. В клинике оборудуют 546 одноместных изолированных палат - боксов, которые полностью исключат внутрибольничное перекрестное распространение болезней.

В комплексе общей площадью более 100 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения. Здесь также будут отведены пространства для учебных кафедр, административных помещений и патологоанатомической службы.

