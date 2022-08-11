Пять новых зданий Центрального кластера построят напротив главного корпуса Бауманки

Продолжается развитие территории одного из старейших вузов России - МГТУ им. Н.Э. Баумана, напротив главного корпуса построят пять зданий нового Центрального кластера. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что общая площадь зданий составит около 50 000 квадратных метров, сейчас здесь ведутся работы по выносу инженерных сетей, устройству котлована.

Здесь разместятся отдельно стоящие корпуса учебно-лабораторного и досугового назначения, которые сформируют цельный комплекс.

Сообщается, что кластеры «Технологии защиты природы», «Цифровое материаловедение», федеральный (национальный) испытательный центр «МГТУ имени Н.Э. Баумана», Кластер цифровой трансформации, а также «Инновационный Хаб, Конгресс-центр и Культурно-досуговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана» будут расположены по соседству с Квантум парком - многофункциональным технологическим и научно-образовательным комплексом.

