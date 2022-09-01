Почти семь тысяч детей пойдут в школы и детские сады в проектах компании Донстрой
Детские сады и школы, которые компания Донстрой строит в проектах «Остров», «Огни», «Событие», «Река», «Символ» и «Сердце Столицы», смогут посещать 6 880 детей. Именно столько мест планируется в государственных образовательных учреждениях на территории жилых комплексов. Всего компания планирует построить 13 таких объектов: 6 школ и 7 детских садов.
Абсолютный рекордсмен по детским учреждениям среди проектов Донстрой — жилой комплекс «Остров» в Мневниковской пойме. Здесь будет построено три муниципальные школы и четыре детских сада. В образовательном центре второго квартала «Острова» расположится учебное заведение, известное как «Школа будущего» благодаря инновационным учебным проектам и оснащению современным оборудованием, а также детский сад. Школу смогут посещать 800 учеников, детский сад рассчитан на 125 детей. Образовательный центр в седьмом квартале «Острова» включает школу на 550 мест и детский сад для 175 дошколят. На территории девятого квартала будут построены школа на 550 мест и детский сад на 150 детей. В шестом квартале расположится четвертый отдельно стоящий детский сад на 200 мест. Таким образом, государственные сады и школы «Острова» смогут принять 2 550 детей.
На втором месте — масштабный проект застройки района Раменки, включающий жилые комплексы «Огни», «Событие» и клубный дом «Река». Здесь Донстрой построит образовательный центр рядом с «Огнями 2» и второй очередью «События». В его состав войдут школа № 1329 на 1 700 мест и детский сад для 350 детей. В рейтинге лучших школ России агентства RAEX в 2022 г. образовательное учреждение получило 18-е место из 300 по количеству выпускников, поступающих на бюджетные места в ведущие вузы России.
В проекте «Символ» в районе Лефортово 1 225 детей смогут посещать «Бауманскую инженерную школу № 1580». В 2022 г. в рейтинге агентства RAEX учебное заведение заняло вторую строчку. В жилом комплексе также начал принимать малышей детский сад на 330 мест.
В проекте «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной Донстрой построил новый корпус на 500 мест для школы № 1253 и детский сад на 225 мест. В День знаний школа распахнула двери первым ученикам. В 2021 г. RAEX включило школу в топ-50 образовательных учреждений страны, в которых готовят лучших абитуриентов-гуманитариев.
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