Овчинский: Около 30 домов расселено по программе реновации в Можайском районе
По программе реновации в Можайском районе Москвы расселили 28 домов, рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Сегодня уже передали под заселение девять новостроек. В них получили новые квартиры жители из 31 дома старого жилого фонда, 28 из которых уже полностью расселены», – сказал он.
По словам Овчинского, дома, которые полностью расселены, демонтируют, и возводят на их месте новое жилье. При этом свыше 1,4 тысячи семей уже переехали в новые квартиры.
В общей сложности в программу реновации в Можайском районе включено 148 домов, а новое жилье по итогу получит около 25 тысяч москвичей.
Реализация программы реновации, утвержденной в августе 2017, позволит расселить более пяти тысяч домов. За 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru