Овчинский: На севере Москвы возводят восемь новостроек по реновации

На севере Москвы возводят восемь новостроек для переселения граждан по программе реновации. О ходе строительства рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.



«Общая площадь квартир в них составит около 150 тысяч квадратных метров, что позволит переселить свыше шести тысяч москвичей. Четыре многоквартирных дома возводят в районе Тимирязевский, две новостройки – в Дмитровском, еще по одной – в Бескудниковском и Головинском», приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Всего жители получат 2,8 тысячи квартир с улучшенной отделкой, дома построят с использованием отечественных материалов. На первых этажах разместятся кафе, магазины и другие необходимые объекты.



До этого глава города Сергей Собянин также рассказал о реализации программы в Савеловском районе. В целом программа реновации коснется миллиона граждан, а расселение затронет более пяти тысяч домой. Программа реализуется с лета 2017 года, ее темпы были увеличены в два раза. Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья.

