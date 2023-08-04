Началось строительство офисного центра на северо-западе Москвы
В Москве началось строительство нового офисного центра на улице Шеногина в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, после сдачи объекта в 2025 году в районе Хорошево-Мневники появится около 1,7 тысячи новых рабочих мест.
Овчинский рассказал, что в конце 2021 года было заключено соглашение между городом и ГК ФСК по программе стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которого будет построен деловой центр.
«Сейчас строители завершили все фундаментные работы и начали возведение наземных этажей», - уточнил глава департамента.
Он также отметил, что вложения застройщика в реализацию проекта составят около 7,5 миллиардов рублей.
Бизнес-центр площадью 70 тысяч строится с подземным паркингом, современным IT-оборудованием, включая FaceID, системой безопасности и аналитики, VR-мониторингом. Помимо офисов, в здании также разместятся кафе и магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru