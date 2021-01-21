Мосжилинспекция опровергла информацию о проверках перепланировок в квартирах

Сообщения о проведении специальных рейдов по проверке законности перепланировок в московских квартирах являются выдумкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

В надзорном ведомстве отметили, что подобный рейд невозможен, так как у инспекции нет достаточных полномочий для проникновения в квартиру.

В Мосжилинспекции добавили, что сотрудники ведомства могут попасть попасть в квартиру только с согласия собственника, либо по решению суда. А для проведения проверки нужны основания, например, сообщения о самовольной перепланировке от граждан, органов исполнительной власти или управляющих компаний.

Ранее Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку и пресекла деятельность хостела в районе Теплый Стан. В ходе проверки, которую провели после жалобы жителей, было установлено, что собственник четырехкомнатной квартиры самовольно демонтировал перегородки и возвел новые, разделив квартиру на 5 изолированных номеров.

