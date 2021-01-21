Мосжилинспекция опровергла информацию о проверках перепланировок в квартирах
Сообщения о проведении специальных рейдов по проверке законности перепланировок в московских квартирах являются выдумкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.
В надзорном ведомстве отметили, что подобный рейд невозможен, так как у инспекции нет достаточных полномочий для проникновения в квартиру.
В Мосжилинспекции добавили, что сотрудники ведомства могут попасть попасть в квартиру только с согласия собственника, либо по решению суда. А для проведения проверки нужны основания, например, сообщения о самовольной перепланировке от граждан, органов исполнительной власти или управляющих компаний.
Ранее Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку и пресекла деятельность хостела в районе Теплый Стан. В ходе проверки, которую провели после жалобы жителей, было установлено, что собственник четырехкомнатной квартиры самовольно демонтировал перегородки и возвел новые, разделив квартиру на 5 изолированных номеров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Захарова заявила о скорой регистрации «Спутника V» в ряде стран
- Мосжилинспекция опровергла информацию о проверках перепланировок в квартирах
- Захарова осудила новые санкции США в отношении «Северного потока - 2»
- Роскомнадзор намерен оштрафовать соцсети за вовлечение подростков в несанкционированные акции
- Московские власти подали в суд на «Что? Где? Когда?»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru