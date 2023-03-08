Москва выставила на торги наземный паркинг в Западном Дегунине
Москва выставила на торги многоуровневый наземный паркинг в Западном Дегунине. Он будет реализован вместе с земельным участком площадью 40 соток, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Владельцы смогут использовать здание по прямому назначению, а также приспособить часть помещений под автомастерские, шиномонтаж, мойки и магазины. Стоянка подходит под размещение примерно 450 автомобилей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» 22 числа.
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