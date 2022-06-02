Москва выставила на продажу 17 нежилых помещений

В Москве инвесторы смогут купить 17 нежилых помещений площадью от 38,3 до 960,2 квадратного метра на городских торгах, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

По его словам, в первом квартале этого года столица реализовала уже 330 подобных объектов.

«В настоящее время инвесторы могут купить 17 помещений, площадь которых варьируется от 38,3 до 960,2 квадратного метра. 16 объектов имеют свободное назначение: в них можно открыть магазины, офисы, ремонтные мастерские, ателье и другие коммерческие предприятия. Еще один лот включает в себя сразу восемь обособленных помещений гаражного назначения с отдельными входами и может использоваться для сдачи в аренду, под склады или для открытия торговых объектов», - рассказал Щербаков.

Он отметил, что на востоке и западе города располагаются по четыре объекта, в центре – три, еще по два – на юго-востоке и юго-западе, по одному – в ЮАО и СВАО.

При этом большая часть лотов находятся на подвальных и цокольных этажах, четыре – на первом этаже, по одному помещению на втором и тринадцатом этажах, а еще два – на нескольких уровнях зданий.

Среди выставленных объектов 16 будут реализованы на открытых электронных аукционах, еще один – на торгах без объявления цены.

Сообщается, что принять участие смогут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Прием заявок завершится в период с 14 по 21 июня включительно, сами торги также пройдут в июне.

