Корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке будет сдан в 2023 году

Корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет возведение монолитных конструкций здания – работы выполнены на 33%», - рассказал глава департамента.

Площадь корпуса лучевой терапии составит 12,2 тыс. кв. метров, в здании будет шесть этажей. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки.

В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

«Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы», - отметил Загрутдинов.

По его словам, уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

