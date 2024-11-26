Группа Аквилон рассказала, сколько квадратных метров нужно клиентам для счастья

Федеральный девелопер провел опрос среди аудитории своих социальных сетей на тему: «сколько квадратных метров нужно клиентам для счастья». По результатам исследования большая часть респондентов (42,5%) предпочли бы лоты площадью от 54 до 87 кв. м.

Социальные сети Группы Аквилон охватывают семь регионов: Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск, Северодвинск, Иваново и Нижний Новгород. Всего в голосовании приняли участие около 500 человек. Из них более трети опрошенных (39%) отдали предпочтение просторным лотам от 87 квадратных метров. От 32 до 55 кв. м будет достаточно 14,5% респондентов. Квартиры площадью от 22 до 37 кв. м хватит для счастья лишь 4% опрошенных.

В первой очереди столичного жилого комплекса бизнес-класса от Группы Аквилон INDY Towers также представлены «счастливые квадратные метры». Всего в открытой продаже проекта сейчас находятся 237 квартир. Более 37% (88 лотов) приходятся на предпочтительные площади среди клиентов — от 54 до 87 кв. м — двухкомнатные варианты и трехкомнатные евроформата. Все квартиры в комплексе будут реализованы согласно концепции «Разумные метры». Стандарт от федерального девелопера предполагает проектирование более функциональных пространств за счет нивелирования неиспользуемых кв. м.

INDY Towers расположится в Хорошевском районе, в пяти минутах прогулки от МЦК «Зорге». В пешей доступности от жилого комплекса будут находиться все необходимые объекты инфраструктуры: ТРЦ «Авиапарк», 8 крупных парков, развивающие и досуговые пространства, социальные учреждения и т. д.

Внутренний двор проекта будет включать три концептуальных пространства. В «Водном саду», вдохновением для которого послужил «Сад Лотоса» в Индонезии, над неглубоким водоемом девелопер создаст созерцательный маршрут с уютными городскими гостиными. «Сад игр», скрытый от посторонних глаз за вечнозеленой изгородью, будет отведен под разнообразные виды активности для юных резидентов: игровой квест, песочница, горки, спортивные площадки и т. д. «Сад цветущих сезонов» — где центром добрососедства станет уникальный для московских жилых комплексов авиарий-флорариум — павильон в 700 куб. м с выдержанным круглогодичным микроклиматом. Здесь жители INDY Towers смогут отдохнуть от столичной суеты в окружении тропический растений и теплолюбивых птиц.





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