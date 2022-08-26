Эксперт объяснил особенности процесса легализации объектов недвижимости в Москве в административном порядке

Легализация объектов так называемого «самостроя» в Москве является не быстрым процессом, но позволяет избежать штрафов, проверок и демонтажа объекта, сообщил НСН технический директор НЭП Никита Аркадьевич Корчагин.

«Для начала следует внести ясность, какие объекты считаются самовольными на законодательном уровне. В первую очередь, это объекты, на которые отсутствуют документы, подтверждающие правомерность его строительства, а в дальнейшем и эксплуатации. Например, сейчас данный документ выдает Мосгостройнадзор и называется он акт ввода в эксплуатацию, до вступления в силу градостроительного кодекса акт ввода выдавался Префектурой административного округа. Во-вторых, это случай, когда постройка возведена на земельном участке с разрешенным видом использования, не предполагающим на нем строительства данного объекта. Например, на земельном участке с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство построен многоквартирный дом, такой дом будет также считаться самовольной постройкой. Важно отметить, что когда вы приобретаете объект с вышеуказанными нарушениями, вы как правопреемник несете полную ответственность за данные нарушения» - сказал Корчагин.

Эксперт дал разъяснения, как и кто проводит проверку и выявляет объекты с данными нарушениями.

«Выявлением данных объектов занимается исполнительный орган - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы. Данный орган ведет реестр объектов, обладающих признаками самовольного строительства. Реестр ведется в табличной форме и является неотъемлемой частью постановления Правительства Москвы №819-ПП, а именно Приложение №2 или Приложение №3 к настоящему постановлению. При выявлении признаков самовольного строительства на собственника объекта накладывается административная ответственность, а в последующем и исковые заявления в судебные инстанции. Также стоит отметить, что инспектор может проверить ваш объект внепланово, после обращения граждан через электронный портал, поэтому затягивать и ждать с данным вопросом не стоит. С учетом, что весь процесс легализации занимает более года» - отметил собеседник НСН.

Также Корчагин рассказал об административном порядке легализации объекта и какие документы для этого потребуются.

«Благодаря усилиям властей, в Москве сложился уникальный порядок, который позволяет собственникам объектов, построенных или реконструированных с отклонением от установленного порядка, проще говоря, самовольно возведенных, легализовать свой объект недвижимости в административном порядке через Градостроительно-земельную комиссию г. Москвы (ГЗК). Для легализации самостроя необходимо обратиться в Госинспекцию по недвижимости г. Москвы с заявлением о сохранении объекта в существующих габаритах с обязательством уплатить полагающиеся штрафные санкции в бюджет г. Москвы. Далее, если Госинспекция положительно рассматривает данный вопрос, то собственнику направляется письмо с требованием предоставить в адрес Госинспекции по недвижимости документы для узаконивания самовольной постройки:

· Заключение о соответствии объекта градостроительным и строительным нормам и правилам и о том, что объект не создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства;

· Буклет с архитектурно-градостроительным решением объекта капитального строительства

· Паспорт безопасности места массового пребывания людей;

· Согласования размещения объекта в существующих габаритах с балансодержателями сетей охранные зоны которых нарушены (АО «Мосводоканал», ПАО «МОЭК», ГУП «Мосводосток» и пр.).»

Корчагин указал на обязательные требования к организации, которая может подготавливать документы для легализации объектов самовольного строительства:

«Важно обратить внимание на то, чтобы организация являлась членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, была аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и имела свидетельство об аккредитации МЧС. Если у организации отсутствует хотя бы один из вышеперечисленных документов, то в таком случае документы в Госинспеции у вас даже не примут. Наша организация имеет все документы, необходимые для разработки документов, и помогает легализовывать объекты в Госинспекции уже на протяжении 5 лет. Поэтому если у вас возник такой вопрос, эксперты инжениринговой Компании «НЭП» (Независимое Экспертное Партнерство) с радостью вам помогут».