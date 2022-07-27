Две новые эстакады откроют к сентябрю в Москве
В сентябре в Москве планируется завершить строительство восьми километров дорог на участке от транспортной связки с Северо-Западной хорды (СЗХ) до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Планируем открыть две эстакады – основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского и с проспекта Мира на СВХ в сторону улицы Сельскохозяйственная», – сказал он и подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил закончить строительство всех хордовых магистралей в 2023 году.
Так, открытие этого участка снизит транспортную нагрузку Алтуфьевского, Дмитровского шоссе и проспекта Мира, а также крупных магистральных улиц.
В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность Северного участка московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе составляет 80%. По его словам, на сегодняшний день ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Также работы идут по сооружению монолитных конструкций выходов №2 и №3.
Бочкарев напомнил, что всего проектом предусматривается возведение и реконструкция дорог протяженностью 22 км, в том числе 10 искусственных сооружений.
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