Более десяти ветхих домов снесли в районе Царицыно по программе реновации

В рамках программы реновации в районе Царицыно (ЮАО) снесли 12 ветхих домов. На их месте уже возводятся либо будут построены комфортабельные дома. В частности, в 2024 году закончен снос двух пятиэтажек на улице Бехтерева. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что старые дома снесли по стандартной для программы реновации технологии «умного» сноса. Ее основные принципы — экологичность, безопасность, а также максимальная переработка и вторичное использование отходов. Также при использовании этой технологии строители пытаются сохранить как можно больше окружающих деревьев, укрывая их специальными коробами.

По словам руководителя департамента, в Москве по программе реновации снесли более 350 жилых домов из 5175, включенных в программу.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В новые дома переедут жители порядка 350 тысяч квартир (около миллиона москвичей). Сегодня в эксплуатацию введены новостройки для расселения 1000 пятиэтажек.

