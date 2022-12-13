Бочкарёв: Для дольщиков ЖК «Царицыно» построят шесть социальных объектов
На территории проблемного ЖК «Царицыно» предусмотрено строительство нескольких социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В жилом комплексе завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. Также на территории продолжается возведение детского сада на 140 мест», - сказал Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, несколько объектов сейчас проектируются: это детский сад на 320 мест, а также две школы на 825 учеников. Кроме того, осуществляются мероприятия по предоставлению участка для образовательного комплекса на 1175 мест.
«Все объекты строятся за счет города: их возведение заложено в Адресной инвестиционной программе. После их открытия образовательную инфраструктуру рядом с домом получат порядка 3000 детей», - уточнил Андрей Бочкарёв.
Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы по завершению строительства этого самого крупного жилого долгостроя столицы, продолжаются.
«Сейчас на объект дополнительно привлечены подрядные организации, что позволило существенно увеличить темпы строительных работ на оставшихся четырех жилых корпусах: №№ 27, 28/29, 30 и 31. Ведется полный комплекс работ по устройству фасадов, монтаж внутренних инженерных систем, внутренние отделочные работы и благоустройство территории», - рассказала Анастасия Пятова.
Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: 6-я Радиальная ул., вл. 7 в районе Бирюлёво Восточное началось в 2006 году. Застройщик АО «МКХ» был признан банкротом, обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о достройке жилого комплекса за счет средств бюджета города.
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