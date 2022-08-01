100 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации до конца года
За пять лет существования Программы реновации в новые квартиры переселились 65 тысяч москвичей, до конца 2022 года эта цифра увеличится до 100 тысяч. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сегодня исполнилось пять лет с момента запуска Программы реновации. За это время мы переселили в новые квартиры 65 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу, чтобы до конца года новоселье справили 100 тысяч горожан», - сказал он журналистам на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого».
Загрутдинов добавил, что с момента старта программы уже введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров – более 200 новостроек. В прошлом году удалось выйти на ежегодный объем ввода в 1 миллион квадратных метров, а также переселить на шесть тысяч человек больше, чем планировалось.
Программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5175 домов. Около 400 домов по реновации проектируются и возводятся в настоящее время.
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