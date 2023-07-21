В Telegram появились сторис
21 июля 202303:01
Telegram запустил сторис, функция находится в верхней части экрана, сообщает РИА Новости.
В настоящее время она доступна пользователям мессенджера с премиум-аккаунтом.
«В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium», — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.
Ранее стало известно, что YouTube откажется от сторис в пользу коротких вертикальных видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru