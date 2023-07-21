В Telegram появились сторис

Telegram запустил сторис, функция находится в верхней части экрана, сообщает РИА Новости.

В настоящее время она доступна пользователям мессенджера с премиум-аккаунтом.

«В этом месяце публикация историй доступна только подписчикам Telegram Premium», — говорится во всплывающей при попытке опубликовать историю плашке.

Ранее стало известно, что YouTube откажется от сторис в пользу коротких вертикальных видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыTelegram

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