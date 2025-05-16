Свыше 1,6 тысячи гостей посетили предприятия «Швабе» за «Неделю без турникетов»
Восемь предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех открыли свои двери для школьников и студентов из Москвы и области, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. Экскурсии прошли в рамках всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Мероприятия призваны формировать систему ранней профориентации подростков и молодежи, направленную на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом.
«Для школьников и студентов участие в акции – это шанс увидеть, как работают передовые предприятия, познакомиться с реальными специалистами и понять, насколько интересной и перспективной может быть инженерная профессия», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.
«Неделя без турникетов» для предприятий холдинга - это возможность привлечь в команду талантливых молодых людей. Учащиеся не только знакомятся с изготавливаемой продукцией, но также узнают о корпоративной культуре, поддержке молодых специалистов и целевом обучении в ведущих вузах и ссузах.
На Уральском оптико-механическом заводе им. Э. С. Яламова гостям продемонстрировали, как работает линия автоматизированного монтажа печатных плат со средней скоростью установки 32 тысячи компонентов в час. На Вологодском оптико-механическом заводе ребята попробовали себя в роли сотрудников предприятия, поработав на станках с ЧПУ в учебной лаборатории. На Лыткаринском заводе оптического стекла школьникам показали процесс отлива стекла. Сегодня это предприятие единственное в России производит крупногабаритную оптику наземного и космического базирования.
На Новосибирском приборостроительном заводе школьникам показали работу станков с ЧПУ в механообрабатывающем комплексе. На Красногорском заводе им. С. А. Зверева учащимся продемонстрировали уменьшенную копию оптико-электронного комплекса контроля космического пространства «ОКНО» и ландшафтный макет его базирования. В Государственном научном центре РФ НПО «Орион» ребята узнали основные стадии технологической цепочки выпуска фотоприемного устройства изучили ИК-камеру коротковолнового диапазона SWIR. Она может распознавать предметы и людей в условиях плохой видимости.
Акция «Неделя без турникетов» проходит по инициативе Союза машиностроителей России дважды в год. Мероприятия нацелены на повышение интереса молодого поколения к рабочим специальностям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина вышла из соглашения с Россией о таможенном сотрудничестве
- Шестерых заключенных осудили за побег из колонии в Липецке
- В Минобороны Украины анонсировали обмен пленными с Рф по формуле «1000 на 1000»
- Названы самые популярные у мужчин пластические операции
- Сирийские власти нашли замену России в Тартусе
- Сеть «Лента» опровергла приобретение OBI
- Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- Папа римский предложит провести российско-украинские переговоры в Ватикане
- СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
- Депутаты заявили о невозможности полного торгового эмбарго против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru