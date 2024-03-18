Созданный в Москве зондовый микроскоп показал космос без пыли

Космический зондовый микроскоп «СММ-2000», выведенный на орбиту на спутнике «Нанозонд-1» в июне 2023 года, прислал результативный кадр, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, показания уникального микроскопа, разработанного НИУ МИЭТ и компанией «Завод ПРОТОН» (резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»), свидетельствуют о том, что на высоте 550 ксилометров над уровнем моря в космосе нет пыли.

«Компания-резидент «Завод Протон» выполняет заказы на изготовление десятков уникальных научных приборов. Многие из них единственные в мире, такие, как космический микроскоп «СММ-2000», выведенный на орбиту в системе спутника «Нанозонд-1». В разработке был также использован 30-летний опыт конструирования зондовых микроскопов различного назначения опорного вуза ОЭЗ столицы – НИУ МИЭТ», – уточнил Овчинский.

Начальник научной лаборатории МИЭТ и отдела приборостроения «Завода Протон», автор идеи космического зондового микроскопа Борис Логинов рассказал, что спутник «Нанозонд-1» будет вращаться вокруг Земли два года, пока не снизится к атмосфере и не сгорит в ней. Микроскоп создавали для того, чтобы «ловить» пыль и анализировать ее содержание.

«Важно, что исследование околоземной орбиты начато отечественными спутниками, что обеспечит государству первичную информацию, позволяющую более эффективно работать на орбитах российским космическим аппаратам», - отметил Логинов.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал о введении в эксплуатацию первого корпуса инновационного центра электроники общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. В первом квартале этого года планируется сдать в эксплуатацию второй корпус инновационного центра площадью более 20 тысяч квадратных метров.

