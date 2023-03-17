Производство фотополимеров в Москве увеличилось на 68%
Столичное предприятие по выпуску фотополимеров HARZ Labs в 2022 году увеличило объем производства продукции на 68%. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, этого удалось достичь благодаря активной разработке новейших материалов и увеличения каналов сбыта.
«Предприятие обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати», – уточнил глава департамента.
Он также рассказал, что продукция завода сейчас используется в ряде отраслей промышленности, а также стоматологии, ювелирном деле и других сферах.
По словам директора по развитию HARZ Labs Константина Чуркина, предприятие в этом году открыло новые производственные помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров с самым передовым оборудованием, что поможет нарастить объемы производства, а также запустить новые образцы продукции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- «Вконец оборзели»: Медведев о ситуации с беспилотником США
- В Госдуме предложили открывать накопительные счета детям при рождении
- Марочко: ВСУ чаще используют западное оружие на Купянском направлении
- Российские силовики предотвратили теракт против мирных жителей в Запорожье
- Военный аналитик: ВСУ потеряли вооружений на $150-200 млрд
- Японский профессор заявил, что гениальность россиян позволила снизить влияние санкций
- Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище
- Французский политик рассказал о плане США по весеннему контрнаступлению на Украине
- СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях
- Первый орбитальный полет Starship может состояться в апреле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru