Производство фотополимеров в Москве увеличилось на 68%

Столичное предприятие по выпуску фотополимеров HARZ Labs в 2022 году увеличило объем производства продукции на 68%. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, этого удалось достичь благодаря активной разработке новейших материалов и увеличения каналов сбыта.

«Предприятие обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати», – уточнил глава департамента.

Он также рассказал, что продукция завода сейчас используется в ряде отраслей промышленности, а также стоматологии, ювелирном деле и других сферах.

По словам директора по развитию HARZ Labs Константина Чуркина, предприятие в этом году открыло новые производственные помещения площадью 1,5 тысячи квадратных метров с самым передовым оборудованием, что поможет нарастить объемы производства, а также запустить новые образцы продукции.

