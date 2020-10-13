Объявлена стоимость новых iPhone 12 в России

Компания Apple объявила стоимость своих новых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые были представлены 13 октября.

На российском сайте марки сообщается, что 5,4-дюймовый iPhone 12 mini обойдётся минимум в 69 990 pyблей, а 6,1-дюймовый iPhone 12 будет стоить от 79 990 pyблей. Предзаказ на данные модели стартует 6 и 21 ноября соответственно.

В эти же даты можно будет оформить заказ на топовые iPhone 12 Pro (экран 6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма), минимальная стоимость которых 99 990 pyблей и 109 990 pyблей.

К главной «фишке» нового iPhone 12 следует отнести поддержку беспроводных сетей 5G. Также новинка получила сверхпрочное стекло Ceramic Shield в корпусе c заостренными краями, напоминающем прошлые модели. Среди доступных цветов: чёрный, белый, красный, зелёный и синий.

Также в Apple заявили, что улучшили возможности батареи и камеры - появился магнит для беспроводной зарядки и был улучшен ночной режим съемки.

