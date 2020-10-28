Новости за ночь: На острове Русском нашли останки ихтиозавра

Ученые заявили, что нашли останки, предположительно, ихтиозавра на острове Русском во Владивостоке, передает RT.

На этом острове это уже вторая такая находка, останки достаточно полные, есть надежда найти череп ящера.

В конце прошлой недели в Коми обнаружили скелет тетрапода, которого считают прародителем птиц и млекопитающих.

Ранее ученые из Университета Цинциннати совместно с коллегами из Китайского университета геонаук сказали, что причиной массового вымирания на так называемой Пермско-триасовой границе стало извержение вулканов в течение сотен тысяч лет, их центр располагался на территории современной Сибири.

