Московская компания разработала импортозамещающий материал на ТЭЦ

Столичный производитель нетканых материалов «Монтем» разработал и в скором времени начнет производить импортозамещающий фильтровальный материал для применения на тепловых электростанциях, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, российские производители смогли превзойти ушедшие зарубежные компании благодаря активной работе над укреплением технологической независимости. Столичный разработчик уже отправил первую партию материала на Омскую ТЭЦ 5. «Монтем» планирует выпустить 13 тысяч таких изделий до конца этого года.

Особенность этого материала в том, что он гораздо реже засоряется, что обеспечивает более долгий срок службы. Применять такую разработку планируется на предприятиях, где нужны рукавные термостойкие фильтры, например, на заводах по изготовлению бетона или на мусоросжигательном предприятии. Московская компания вместе с Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) отмечают, что новая разработка превышает по качеству импортные аналоги.

Столица обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса: развитая инфраструктура, системная поддержка города, новые промплощадки – все это помогает предприятиям развиваться. Сегодня в Москве работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, в том числе одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

