Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2023 состоялась в Москве

Московские предприятия на международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex 2023 представили высокотехнологичные инновационные разработки. Мероприятие проходило на минувшей неделе в столице. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такие выставки дают возможность взаимодействия с новыми партнерами и увеличения объемов выпуска продукции. Так, московское предприятие «Спецкабель» продемонстрировало сверхгибкие кабели и продукцию для передачи оптического сигнала. Лишь за 2022 году предприятие выпустило шесть высокотехнологичных продуктов.

Также в рамках выставки были показаны изделия, используемые в противопожарных системах, кабели для космических аппаратов и судовые кабели.

По словам гендиректора завода «Спецкабель» Андрея Лобанова, ассортимент продукции отечественных производителей в последние годы стремительно увеличивается. В частности, кабельные заводы успешно действуют в условиях импортозамещения и заменяют ушедших с российского рынка производителей.

Собственную продукцию в области программных продуктов и цифровых технологий представил московский завод «МосИТЛаб», который входит в группу компаний «Москабельмет». По словам гендиректора предприятия Яна Анисова, компания продемонстрировала на выставке новую версию зарядной станции для электротранспорта, изготовленную при помощи искусственного интеллекта. Она отличается от более ранних версий обновленным дизайном и интерфейсом. Отмечается, что «Москабельмет» изготовил программную часть разработки, зарядный кабель и распечатанную на 3D-принтере конструкцию корпуса. Все остальные детали были произведены на иных предприятиях, локализованных в России.

Полимерные трубные изделия для прокладки электрокабелей и волоконно-оптических линий связи были представлены группой «Полипластик». Кроме того, компания продемонстрировала трубы, способные определять место повреждения кабеля. Их огнестойкая многослойная структура может выдержать нагревание до 120 градусов.

Представленная продукция может использоваться в самых разных отраслях: при возведении метро, реконструкции автострад, запуске и ремонте кабельных линий электроснабжения.

