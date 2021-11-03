Международная премия им. Менделеева присуждена физику Оганесяну

Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присуждена российскому ученому, академику Юрию Оганесяну. Об этом информирует Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Как говорится в обосновании оргкомитета премии, исследователь награждён «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе».

Вторым лауреатом премии стал итальянский профессор Винченцо Бальцани, работающий в университете Болоньи.

Академик Юрий Оганесян специализируется на экспериментальной физике атомного ядра, исследования ядерных реакций, синтезе и изучении свойств новых элементов таблицы Менделеева. Он также занимается использованием ускоренных тяжелых ионов в нанотехнологиях.

Российский учёный, в частности, открыл новый класс ядерных реакций - холодного слияния массивных ядер. Она широко применяется сейчас в лабораториях по всему миру с целью синтеза новых элементов.

Оганесян также открыл реакции синтеза сверхтяжелых элементов, принимал участие в работах по синтезу ряда новых элементов таблицы Менделеева. Открытие элементов под номерами от 113 до 118 включительно позволило обнаружить область стабильности сверхтяжелых ядер.

Оганесян стал вторым ученым, после американского химика Гленна Сиборга, именем которого при жизни был назван химический элемент.

Торжественная церемония вручения премии состоится 15 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Каждый лауреат получит по 250 тысяч долларов, золотую медаль и диплом.

