Местонахождение смартфона определят с точностью до метра

Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo разработал алгоритм позиционирования смартфонов, с помощью которого точность местоположения девайса можно будет определить с точностью до метра, сообщает Gizmochina.

В сообщении отмечается, что сама технология не нова и ранее уже использовалась в промышленных системах, но Oppo смогла приспособить его для сенсоров смартфонов. Еще одним плюсом разработки является снижение помех сигнала.

Компания планирует представить свой смартфон с этой технологией уже в 2021 году.

Тем временем Ura.ru назвало 20 опасных приложений для смартфона,



