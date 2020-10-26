Местонахождение смартфона определят с точностью до метра
Производитель смартфонов и носимой электроники Oppo разработал алгоритм позиционирования смартфонов, с помощью которого точность местоположения девайса можно будет определить с точностью до метра, сообщает Gizmochina.
В сообщении отмечается, что сама технология не нова и ранее уже использовалась в промышленных системах, но Oppo смогла приспособить его для сенсоров смартфонов. Еще одним плюсом разработки является снижение помех сигнала.
Компания планирует представить свой смартфон с этой технологией уже в 2021 году.
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