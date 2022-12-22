МегаФон прокачал качество голосовых вызовов в мессенджерах накануне праздников

Мобильный оператор МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber за счет изменения алгоритмов управления трафиком.

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на пять процентов ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber.

Как отмечается в сообщении оператора, голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений. Система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Уникальность решения заключается в способности гибко управлять трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Это позволяет избежать обрывов, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

«Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу», - отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Голосовой трафик в мобильных сетях снижается на пять процентов ежегодно, при этом пользование мобильным интернетом продолжает расти. Для звонков абоненты чаще выбирают WhatsApp, на втором месте по доле голосового трафика Viber.

Стоит отметить, что МегаФон постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя самые современные технологии. Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили компании в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G. Также абоненты оператора первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В 2022 году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI - технология позволяет совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено. Сейчас сопоставимое качество доступно и при звонках через мессенджеры.

