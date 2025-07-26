Китай предложил создать международную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

Заявление Китая о том, что страна готова координировать глобальные усилия по регулированию технологий в сфере ИИ и делиться опытом в первую очередь со странами Глобального Юга, свидетельствует о том, что Китай «позиционирует себя как альтернативу США в борьбе за влияние в сфере этих революционных технологий».

Ли Цян также отметил, что некоторые страны и организации пытаются сделать эксклюзивной игрой ИИ. «Глобальное управление ИИ в целом по-прежнему фрагментировано. Между странами существуют большие различия, особенно в таких областях, как концепции регулирования и институциональные правила», — подчеркнул китайский политик.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что со временем восторг от искусственного интеллекта (ИИ) сменится разочарованием, особенно в случае серьезной техногенной или транспортной катастрофы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

