Китай предложил создать международную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ
Китай намерен создать международную организацию по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщило агентство Reuters.
Заявление Китая о том, что страна готова координировать глобальные усилия по регулированию технологий в сфере ИИ и делиться опытом в первую очередь со странами Глобального Юга, свидетельствует о том, что Китай «позиционирует себя как альтернативу США в борьбе за влияние в сфере этих революционных технологий».
Ли Цян также отметил, что некоторые страны и организации пытаются сделать эксклюзивной игрой ИИ. «Глобальное управление ИИ в целом по-прежнему фрагментировано. Между странами существуют большие различия, особенно в таких областях, как концепции регулирования и институциональные правила», — подчеркнул китайский политик.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что со временем восторг от искусственного интеллекта (ИИ) сменится разочарованием, особенно в случае серьезной техногенной или транспортной катастрофы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru