Эксперт предупредил об опасности скриншотов
Функция скриншота может быть опасна из-за возможных утечек данных. Об этом заявил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, эта функция имеет ряд минусов для крупных компаний с конфиденциальными документами и данными. С распространением удаленного режима работы проблема стала острее.
По словам Шермана, сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах, и таким образом в сеть попадают не предназначенные для чужих глаз данные.
Эксперт считает, что компании-конкуренты могут воспользоваться подобными прецедентами и использовать информацию в своих целях: от воровства бизнес-модели до публикации неблагоприятных новостей, которые могут испортить репутацию оппонентов.
Чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендовал подписать с сотрудниками соглашение о необходимости передачи любой секретной информации через защищенные каналы связи.
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