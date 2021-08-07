Эксперт предупредил об опасности скриншотов

Функция скриншота может быть опасна из-за возможных утечек данных. Об этом заявил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, эта функция имеет ряд минусов для крупных компаний с конфиденциальными документами и данными. С распространением удаленного режима работы проблема стала острее.

По словам Шермана, сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах, и таким образом в сеть попадают не предназначенные для чужих глаз данные.

Эксперт считает, что компании-конкуренты могут воспользоваться подобными прецедентами и использовать информацию в своих целях: от воровства бизнес-модели до публикации неблагоприятных новостей, которые могут испортить репутацию оппонентов.

Чтобы избежать неприятностей, специалист рекомендовал подписать с сотрудниками соглашение о необходимости передачи любой секретной информации через защищенные каналы связи.

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ФОТО: pixabay.com
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