«Заточка» готовит кантри-праздник

Группа «Заточка» осенью презентует второй альбом. Концертная презентация назначена на 31 октября. Готовятся ребята к этому делу серьёзно. Юрий Новокаин и Илья Погребняк заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пообещали всем гостям концерта настоящий кантри-праздник. Подробности – только на НСН.

«Это будет большая по нашим меркам площадка, будет новый альбом. Споем буквально все: свои песни и даже не свои тоже», - отметил Юрий Новокаин.

«У нас будет расширенный состав специально к этой презентации. Постараемся устроить настоящий кантри-праздник», - пообещал Илья Погребняк.

«В общем, соберем всех наших людей и постараемся сделать лучше, чем когда-либо», - резюмировал Юрий Новокаин.

Сейчас трек «Заточки» «Новый шериф» находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за него можно на сайте nashe.ru.

