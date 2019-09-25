«Ундервуд»: Наш новый альбом – как бутылка портвейна!

Перед этой новостью обязательно нужно написать «Минздрав предупреждает». Потому что речь пойдёт о новом альбоме группы «Ундервуд» под названием «Дети портвейна». Релиз уже состоялся, на девятой студийной пластинке команды – целых 14 песен. Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали, как они сами оценивают готовую работу. Подробности – только на НСН.

«Писать альбом в то время, когда альбом, как жанр, непопулярен, довольно трудно. Тем не менее, мы это сделали. Обычно мы придерживались тактики «один альбом в два года», но тут мы немножко «перегрелись» - не писали альбомов уже пять лет. Мне нравится готовый результат. Особенно мне нравится песня «Дети портвейна», потому, что она написана вместе. Это – совместное творчество чистой воды. Так было на первом альбоме, так было на альбоме «Красная кнопка», это здорово», - подчеркнул Владимир Ткаченко.

«Спросите любого музыканта что-нибудь про альбом и он вас наплетет такого, что будет далеко от того, о чем этот альбом, во-вторых разобрать все, о чем он говорит, будет сложно. Если быть кратким и говорить сравнениями и метафорами, то, можно сказать, что наш альбом – это бутылка портвейна и каждая песня в нем – это глоток из этой бутылки. И каждый следующий глоток по-хорошему, по-хмельному разгоняет глоток предыдущий», - отметил Максим Кучеренко.

Грядёт концертная презентация альбома, продегустировать все новые песни с пластинки «Дети Портвейна» можно будет уже 19 октября в московском клубе RED.



