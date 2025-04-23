Умер соавтор культовой «Богемской рапсодии» группы Queen
23 апреля 202512:35
На 79 году жизни скончался музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, который стал соавтором «Богемской рапсодии» группы Queen, сообщает Variety.
Бейкер помимо группы Queen, сотрудничал также с Rolling Stones, а также с артистами Дэвидом Боуи и Оззи Осборном.
Он был известен, прежде всего, как экспериментатор в мире музыки. По воспоминаниям участников рок-группы Queen, Бейкер был тем, кто помог самым безумным идеям Фредди Меркьюри увидеть свет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru