Умер соавтор культовой «Богемской рапсодии» группы Queen

На 79 году жизни скончался музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, который стал соавтором «Богемской рапсодии» группы Queen, сообщает Variety.

Бейкер помимо группы Queen, сотрудничал также с Rolling Stones, а также с артистами Дэвидом Боуи и Оззи Осборном.

Он был известен, прежде всего, как экспериментатор в мире музыки. По воспоминаниям участников рок-группы Queen, Бейкер был тем, кто помог самым безумным идеям Фредди Меркьюри увидеть свет.

