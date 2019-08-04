В Москве умер шансонье Вилли Токарев

В Москве на 85-ом году жизни скончался знаменитый исполнитель шансона Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственников певца.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Токарева после того, как он прошел обследование в одной из столичных больниц. Отмечалось, что певец был помещен в реанимацию, где врачи буквально «боролись за его жизнь».

Вилли Токарев родился в 1937 году в Адыгее. В 1974 году эмигрировал в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди эммигрантских кругов. Позднее он стал известен как шансон-исполнитель и в России. В 1990-ых Токарев вернулся в Россию.

