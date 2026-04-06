Виниловый завод «Ультра Продакшн» принял участие в выставке аудиотехники в Москве

Представители завода по изготовлению виниловых пластинок «Ультра Продакшн» приняли участие в выставке аудиотехники и звуковых носителей Portable Hi-Fi & Audio Show-2026 в Москве.

По словам руководителя направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, завод открыт к сотрудничеству и партнерству, а специалисты предприятия рассказывали представителям бизнеса и лейблов, а также коллекционерам и новичкам о том, как выбрать винил, как его хранить и что следует учесть, заказывая большую партию виниловых пластинок.

«Наша миссия — просвещать людей, чтобы этот когда-то незаслуженно забытый носитель обрел новую популярность, ведь он звучит очень качественно, сохраняя всю полноту частотного диапазона, естественность тембров и уникальную атмосферу живого исполнения», — подчеркнул Богданов.

Богданов добавил, что если на Западе винил — это мерч, то в России это главным образом коллекционирование и культура. Среди соотечественников пользуется спросом ремастеринг российских и советских записей, до сих пор не изданных на качественных носителях. «Также в моде индивидуальность: яркий цветной винил, эффектные сплэттеры и редкие лимитированные бокс-сеты», — отметил он.

«Ультра Продакшн» уникален тем, что это единственный в России завод полного цикла. Печать партии пластинок занимает всего 30 дней. В 2025 году объем выпуска продукции вырос примерно на 20%, аналогичные показатели ожидаются и в 2026 году.

Артисты НАШЕго Радио и ROCK FM обеспечивают 60% заказов завода, а в 2025 году увеличился спрос на джаз, рэп и современную поп-музыку. Также примерно четверть заказов приходятся на корпоративных клиентов, которые дарят пластинки партнерам и клиентам, записывают пластинки к значимым датам и юбилеям компаний.

