Виниловый завод «Ультра Продакшн» принял участие в выставке аудиотехники в Москве
Представители завода по изготовлению виниловых пластинок «Ультра Продакшн» приняли участие в выставке аудиотехники и звуковых носителей Portable Hi-Fi & Audio Show-2026 в Москве.
По словам руководителя направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, завод открыт к сотрудничеству и партнерству, а специалисты предприятия рассказывали представителям бизнеса и лейблов, а также коллекционерам и новичкам о том, как выбрать винил, как его хранить и что следует учесть, заказывая большую партию виниловых пластинок.
«Наша миссия — просвещать людей, чтобы этот когда-то незаслуженно забытый носитель обрел новую популярность, ведь он звучит очень качественно, сохраняя всю полноту частотного диапазона, естественность тембров и уникальную атмосферу живого исполнения», — подчеркнул Богданов.
Богданов добавил, что если на Западе винил — это мерч, то в России это главным образом коллекционирование и культура. Среди соотечественников пользуется спросом ремастеринг российских и советских записей, до сих пор не изданных на качественных носителях. «Также в моде индивидуальность: яркий цветной винил, эффектные сплэттеры и редкие лимитированные бокс-сеты», — отметил он.
«Ультра Продакшн» уникален тем, что это единственный в России завод полного цикла. Печать партии пластинок занимает всего 30 дней. В 2025 году объем выпуска продукции вырос примерно на 20%, аналогичные показатели ожидаются и в 2026 году.
Артисты НАШЕго Радио и ROCK FM обеспечивают 60% заказов завода, а в 2025 году увеличился спрос на джаз, рэп и современную поп-музыку. Также примерно четверть заказов приходятся на корпоративных клиентов, которые дарят пластинки партнерам и клиентам, записывают пластинки к значимым датам и юбилеям компаний.
Горячие новости
- «Поле непаханное»: В Госдуме сказали, что делать с электросамокатами
- Новый худрук «Коляда-театра» рассказал о планах сохранить творческое наследие
- Песков: В инциденте с «Турецким потоком» в Сербии можно предположить следы Киева
- Без оружия? Что грозит Украине за диверсию в Сербии у «Турецкого потока»
- «Потребуется год»: Почему Дагестан уходит под воду из-за ливней
- Море, безвиз и Роналду: Когда будет безопасно лететь в Саудовскую Аравию
- Песков: И Россия, и Украина продолжают диалог с США
- Иран уличил США в попытке выкрасть уран
- ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру ДНР
- В Новороссийске 25 домов повреждены после атаки ВСУ