Сукачёв записывает новый альбом с менестрелем, металлофоном и детским пианино

Гарик Сукачёв осенью выпустит новый альбом, который будет называться «246». Работа над пластинкой шла три года, в записи приняли участие множество музыкантов из разных стран. А ещё Игорь Иванович, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», рассказал, что использовал несколько необычных музыкальных инструментов. Подробности – только на НСН.

«В одной песне я играл на таком инструменте, который называется менестрель. Он немножко напоминает домбру. Инструмент, у которого только три струны, играет в мажорном и минорном ладу, но у него очень интересный звук. Кроме того, перед тем, как записывать песню «Маленькая девочка», я поехал в «Детский мир» и купил детское, игрушечное пианино (совсем для малышей), маленький металлофон, маленькие бубны, то есть, то, что покупают совсем маленьким детям, и все это там звучит», - отметил артист.

Альбом уже полностью записан, Игорю Ивановичу осталось оформить пластинку, ну а нам – дождаться релиза. Купить его можно будет только на сайте Planeta.ru. Там уже запущен краудфандинговый проект, есть много интересных лотов, так что загляните обязательно. Для ценителей тёплого и лампового звука – да, винил тоже будет.



