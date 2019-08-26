Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»

Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин – именно эти артисты стали наставниками в восьмом сезоне шоу «Голос». Об этом заявили в пресс-службе Первого канала. Источник подчёркивает, что премьера намечена на осень. О желании поучаствовать в проекте заявили тысячи исполнителей, которые прислали свои заявки на конкурс. Однако до участия в «слепых прослушиваниях» допустили только 120 человек.

Между тем, продюсер «Голоса» Юрий Аксюта отметил, что Первый канал пригласили на «тренерскую работу» исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и достигли больших высот каждый в своем амплуа.

Напомним, финал предыдущего сезона был показан в январе 2019-го. Победителем проекта стал Петр Захаров.

Между тем, в середине августа Первый канал назвал имена четырех звезд российской эстрады, которые выступят наставниками участников нового сезона музыкального шоу «Голос 60+». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, отбирать претендентов и собирать свои команды во втором сезоне будут Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Таким образом, в команде появилось два новый наставника – Боярский и Валерия.



