Снейк раскрыл сюрпризы большого концерта Глеба Самойлова и The Matrixx
В середине ноября команда выступит в Москве с оркестром «Глобалис». В планах команды – выпустить DVD с записью концерта.
Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром «Глобалис» 14 ноября сыграют большой концерт, на котором исполнят лучшие песни «Агаты Кристи». Дмитрий Снейк Хакимов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и когда ведущие расспросили его о репетициях с оркестром, внезапно раскрыл сразу все карты. Подробности – только на НСН.
«Мы будем выступать с «Глобалисом». Это оркестр, который выступал с нами на нашем самом первом концерте в «Крокусе» несколько лет назад, и в этом году выступал с нами на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Мы уже репетировали, еще одну репетицию проведем прямо перед концертом. Поэтому звучать все должно просто идеально: очень собрано и круто. Еще один момент: весь концерт мы будем снимать, чтобы потом выпустить концертное видео на DVD. Поэтому у нас даже будет специальное световое шоу, которое будет эффектно смотреться в том числе и на концертном видео, имея очень броский визуальный эффект», - отметил артист.
Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром «Глобалис» пройдёт 14 ноября в московском «Крокус Сити Холле».
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