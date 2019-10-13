Снейк раскрыл сюрпризы большого концерта Глеба Самойлова и The Matrixx

Глеб Самойлов и The Matrixx с симфоническим оркестром «Глобалис» 14 ноября сыграют большой концерт, на котором исполнят лучшие песни «Агаты Кристи». Дмитрий Снейк Хакимов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и когда ведущие расспросили его о репетициях с оркестром, внезапно раскрыл сразу все карты. Подробности – только на НСН.

«Мы будем выступать с «Глобалисом». Это оркестр, который выступал с нами на нашем самом первом концерте в «Крокусе» несколько лет назад, и в этом году выступал с нами на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Мы уже репетировали, еще одну репетицию проведем прямо перед концертом. Поэтому звучать все должно просто идеально: очень собрано и круто. Еще один момент: весь концерт мы будем снимать, чтобы потом выпустить концертное видео на DVD. Поэтому у нас даже будет специальное световое шоу, которое будет эффектно смотреться в том числе и на концертном видео, имея очень броский визуальный эффект», - отметил артист.

Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром «Глобалис» пройдёт 14 ноября в московском «Крокус Сити Холле».

