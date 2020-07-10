Rock FM посвятит день фестивалю «Live Aid»

Радиостанция Rock FM вспомнит один из самых знаменитых фестивалей в истории — «Live Aid». 13 июля 1985 года, на стадионы «Уэмбли» в Лондоне и «Джей Эф Кей» в Филадельфии вышли самые знаменитые рок-и поп-музыканты планеты. На английский концерт пришли 82 тысячи зрителей. На американский — 99 тысяч. Прямую телетрансляцию смотрели почти 2 миллиарда человек в ста пятидесяти странах.

К концу дня было собрано около 50 миллионов фунтов стерлингов в помощь голодающим Эфиопии. Так прошел один из самых знаменитых фестивалей в истории — «Live Aid». В предстоящий понедельник, 13 июля, радиостанция Rock FM 95,2 вспомнит, как это было. Каждый час в эфире — лучшие и худшие моменты, истории и песни этого дня.

Специальным гостем утреннего шоу Rock FM «Драйв Тайм» с 10 до 11 утра станет Артур Беркут. В 1985 году он был фронтменом группы «Автограф», представлявшей СССР на фестивале Live Aid с помощью телемоста из студии «Останкино».

13 июля. Весь день на Rock FM 95.2 — фестиваль Live Aid.

