Пригожин: Ларионова умела дружить со всеми в шоу-бизнесе

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О её смерти сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

«Юлия Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», - написал он на своей странице в «Инстаграме».

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, как сотрудничал с главным редактором «Русского радио» Юлией Ларионовой, ушедшей из жизни.

«Юлия Ларионова полжизни проработала главным редактором на «Русском радио», мы ее знали всегда. Это большая утрата. Ушел из жизни настоящий профессионал, добрейшей души человек. Она уникальна тем, что умела дружить со всеми людьми, особенно в нашем цеху. Весь шоу-бизнес, вся индустрия ее очень любили. Она была тем человеком, который всегда говорил правду, но говорила она ее не обидно, очень деликатно и корректно. С ней было очень комфортно. Нам ее будет очень-очень не хватать. Такие профессионалы – на вес золота. Очень-очень грустно», - сказал Пригожин.

О причине смерти Ларионовой пока ничего неизвестно.

Она начинала карьеру на радио в качестве музыкального редактора, в 2016 году стала главным редактором «Русского радио».



