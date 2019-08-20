«Пилот» готовит переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»

Альбому группы «Пилот» «Рыба, крот и свинья» в этом году стукнуло 15 лет. Илья Чёрт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что к юбилею подошёл ответственно: подготовил для поклонников подарок. Подробности – только на НСН.

«Я открою тайну: если у нас все получится, мы издадим двойной альбом – переиздание «Рыба, крот и свинья». В нем будет две пластинки. Одна – классическая, 15-летней давности, а вторая – это концертные записи 2019 года, где мы все это играем в живую. Мы хотим, чтобы люди услышали разницу: как наши песни звучали 15 лет назад и как это сейчас», - отметил артист.

Послушать, «как это сейчас», можно будет, не дожидаясь релиза двойной пластинки. 2 ноября в петербургском A2 Green Concert, а 9 ноября в московском ГлавClub Green Concert Пилот сыграет праздничные концерты. Будут и все треки с пластинки «Рыба, крот и свинья», и, конечно, хиты.

