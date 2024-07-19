Певица МакSим выступила в Москве после реабилитации

Певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после прохождения реабилитации выступила на мероприятии. Исполнительница вышла на сцену в рамках камерного концерта «Вечерний звук On air» от HiFi-стриминга «Звук».

МакSим пела вживую и порадовала зрителей знаменитыми композициями «Знаешь ли ты», «Отпускаю» и другими. Присутствующие в зале встретили знаменитость бурными аплодисментами. Звезда выглядела заметно постройневшей, посвежевшей и счастливой, весь вечер она общалась с публикой, пожимая руки зрителям. Несмотря на выход в свет, певица не стала общаться с журналистами.

Летом прошлого года Абросимова призналась в алкоголизме. Исполнительница обратилась за помощью в реабилитационный центр, отмечает «Радиоточка НСН».

