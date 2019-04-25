Обещанного четыре года ждут: У Мадонны вышел новый клип

Мадонна впервые за четыре года представила почитателям своего таланта музыкальный клип. Композиция получила название Medellin, её американская поп-певица исполняет ее совместно с колумбийским рэпером Малумой. Видео доступно для просмотра на странице исполнительницы в YouTube.

Как отмечают «Известия», сама песня была представлена 17 апреля. Композиция войдет в 14-й студийный альбом Мадонны под названием Madame. Его релиз намечен на 14 июня.

НСН напоминает, что Мадонна выступит на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. В январе организаторы международного песенного конкурса сообщили, что им удалось договориться с американской певицей об ее участии в качестве приглашенной звезды. По словам журналиста и музыкального критика Ильи Легостаева в эфире НСН, это говорит о выходе конкурса на какой-то другой уровень, хотя пока и непонятно на какой именно.

Между тем, RT подчёркивает, что российская делегация отправится в Израиль для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение» 4 мая. Об этом сообщила руководитель отдела международных проектов дирекции международных отношений ВГТРК Екатерина Орлова.



