«НАШЕ Радио» проведёт эксклюзивные экскурсии для слушателей
«НАШЕ Радио» открывает свой офис для эксклюзивных экскурсий с участием ведущих шоу Подъёмники», «10 баллов» и «Тариф Дневной», рассказали представители радиостанции.
Радиоведущие покажут гостям эфирную студию, в которую каждые день приходят рок-звёзды и известные актёры, рок-н-ролльные байки из жизни радиостанции. Посетители смогут увидеть архивные афиши концертов и фотографии с рукописными автографами легенд русского рока. Кроме того, гости «НАШЕго Радио» смогут побывать в уникальном музее винтажных рок-инструментов, среди экспонатов которого гитары из личных коллекций артистов.
«Для того чтобы попасть на экскурсии, внимательно следите за эфиром и участвуйте в конкурсе «НАШЕ – не НАШЕ», - сообщила радиостанция.
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