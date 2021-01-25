«НАШЕ Радио» проведёт эксклюзивные экскурсии для слушателей

«НАШЕ Радио» открывает свой офис для эксклюзивных экскурсий с участием ведущих шоу Подъёмники», «10 баллов» и «Тариф Дневной», рассказали представители радиостанции.

Радиоведущие покажут гостям эфирную студию, в которую каждые день приходят рок-звёзды и известные актёры, рок-н-ролльные байки из жизни радиостанции. Посетители смогут увидеть архивные афиши концертов и фотографии с рукописными автографами легенд русского рока. Кроме того, гости «НАШЕго Радио» смогут побывать в уникальном музее винтажных рок-инструментов, среди экспонатов которого гитары из личных коллекций артистов.

«Для того чтобы попасть на экскурсии, внимательно следите за эфиром и участвуйте в конкурсе «НАШЕ – не НАШЕ», - сообщила радиостанция.

