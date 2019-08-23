«Мураками»: Мы – неугомонные ребята

Группе «Мураками» есть, чем удивить слушателей. Есть много готового нового материала, но Диляра Вагапова, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», призналась, что пока не знает, когда поклонники смогут услышать новые песни – всё будет зависеть от настроения. Подробности – только на НСН.

«Надеемся, что совсем скоро сможем выпустить новые песни. Мы же неугомонные ребята, мы не можем сидеть на месте, мы должны сделать все и сразу! Мне кажется, сейчас самое время для того, чтобы что-то выпустить: если у тебя в кармане что-то есть – доставай и выкладывай! У нас есть песня «Метеориты», у нас есть песня «К тебе», но я не знаю, что будет дальше, все будет зависеть от настроения», - сказала артистка.

На осень группа Мураками запланирована большой тур в поддержку нового альбома «Без даты 2019». В Петербурге увидеть команду можно будет 12 сентября в клубе «Аврора», а в Москве – 14 сентября, в клубе «16 Тонн». В «Тоннах», кстати, будет необычный концерт – ведь в этот день Диляра Вагапова отмечает свой День Рождения!

