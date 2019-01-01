«Моды» едут на «НАШЕСТВИЕ»
Группа выступит на сцене ULTRA. По словам Фила Кружкова, для команды большая честь выступить на юбилейном «НАШЕСТВИИ».
Список участников фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019» продолжает пополняться новыми именами. Накануне стало известно, что на сцене ULTRA выступит группа «Моды». Фил Кружков заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пообещал, что без сюрпризов сет команды не обойдётся. Подробности – только на НСН.
«Я хотел бы сказать, что для нас это – большая честь, мы с удовольствием сыграем на юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ». Конечно, мы сыграем все наши главные песни, главные хиты, сыграем песни, которые знают слушатели «НАШЕГО радио», наверняка сыграем новые песни (это буду песни, специально отобранные для фестиваля). Это будет мощный сет, роковый сет. Конечно, не обойдется без сюрпризов, но я не хотел бы сейчас рассказывать о них по двум причинам. Во-первых, потому, что сюрприз должен оставаться сюрпризом. Во-вторых, мы еще не до конца все придумали и именно этим занимаемся в данный момент», - пояснил артист.
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» пройдёт 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на Главное приключение года традиционно будет открыт уже в четверг, 18 числа. Рекомендуем приехать пораньше, чтобы не пропустить сеты Глеба Самойлова и The Matrixx с симфоническим оркестром и выступление ещё одной группы, название которой мы раскроем совсем скоро. Заходите на сайт nashestvie.ru – там не только список участников фестиваля, но и билеты. Ещё не успели купить? Поторопитесь, с 1 июня цены на них вырастут!
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