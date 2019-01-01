Макаревич рассказал о «главном» концерте юбилейного тура «Машины времени»

Группа «Машина времени» в этом году отмечает своё 50-летие. В разгар юбилейного тура Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о московском концерте коллектива, который пройдёт 29 июня на стадионе «Открытие Арена». Подробности – только на НСН.

«На стадионе «Спартак Арена» будет московский концерт. Наверное, главный. Хотя, мы стараемся, чтобы концерты не отличались друг от друга, чтобы никто не остался обиженным. Но, все-таки, открытый стадион, который вмещает 30 тысяч человек, накладывает дополнительную ответственность. Мы будем очень стараться!», - пообещал артист.

А в Санкт-Петербурге юбилейных концертов «Машины времени» будет целых два! Правда, придётся подождать до осени – группа выступит в БКЗ Октябрьский 15 и 16 ноября. И пару слов о сюрпризе для слушателей «НАШЕго радио». 25 и 26 мая радиостанция организует уик-энд, посвящённый юбилею «Машины времени»: в последние выходные мая песни легендарной команды с комментариями Андрея Макаревича и Александра Кутикова.

