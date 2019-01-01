Louna: Съёмки нового клипа дались мне тяжело
Лусинэ Геворкян рассказала о новой видеоработе своей команды. Съёмки проходили в совершенно особенном месте и стали настоящим испытанием для артистки.
Группа Louna выпустила совершенно новый трек под названием «Тоннель» сразу вместе с клипом. Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и призналась, что съёмка далась ей непросто. Подробности – только на НСН.
«Снимали клип мы в бомбоубежище. Оно находится под землёй, на огромной глубине. Точней, это даже не столько бомбоубежище, сколько подземное хранилище документов. Оно работает и как музей, и как съёмочная площадка. Находится в центре. Очень-очень странное место. Со своей атмосферой. У меня там начались очень-очень тяжелые проявления аллергии на сырость, на затхлую пыль и на все это месте. В общем, сниматься было сложно. Я, единственная из всех музыкантов, пробыла там весь съёмочный день, с утра и до позднего вечера, потому, что исполняла роль лирической героини. Так что, эта съёмка далась мне тяжело», - призналась артистка.
Кстати, сегодня, 18 мая, команда Лусинэ Геворкян даёт большой концерт в Москве по случаю десятилетия команды. На одной сцене с Louna выступают Дмитрий Спирин и Сергей Прокофьев из группы «Тараканы», Anacondaz в составе Ортёма, Сеги и Проффа, Володя Котляров и Кирилл Муравьев из группы «ПОРНОФИЛЬМЫ», лидер Lumen – Тэм Булатов, Женя Мильковский из группы «Нервы» и многие другие. Санкт-Петербург, внимание! У вас юбилейный концерт Louna пройдет 25 мая в клубе А2 Грин Концерт. Лусинэ Геворкян пообещала, что сюрпризов на этом концерте будет не меньше.
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