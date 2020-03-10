«Кукушка» раздора. Кормухина сомневается в письме Цоя-младшего в защиту Гагариной
Певица Ольга Кормухина выразила недоумение в связи с новым поворотом по делу о её иске к исполнительнице и актрисе Полине Гагариной о защите права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка». Кормухина обвиняет Гагарину в присвоении ее аранжировки кавер-версии на эту композицию культового музыканта. Она прозвучала в исполнении Гагариной в саундтреке к военной драме 2015 года «Битва за Севастополь».
Автором аранжировки для Полины выступил композитор и продюсер Константин Меладзе. Однако одна из исполнительниц «Кукушки» Ольга Кормухина заявила, что Гагарина и Меладзе украл идею её аранжировки. Как утверждает певица, была украдена вся вокальная фактура и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино».
Дело рассматривает Тверской суд Москвы. За восемь месяцев уже неоднократно истребовались доказательства и рассмотрение вопроса по существу откладывалось. Однако на днях Полина Гагарина разместила в соцсети письмо от Александра Цоя – сына и наследника Виктора Цоя.
Александр Цой пояснил, что наследниками фронтмена группы «Кино» выступают по закону только они с отцом Виктора. Александр заявил в письме, что Полина на законных основаниях исполняет производное музыкальное произведение, созданное Меладзе. По данным сына Цоя, есть и другие законные аранжировки «Кукушки». Данными о каких-то исключительных и авторских правах на песнею Ольги Кормухиной наследник Цоя не располагает.
В ответ Ольга Кормухина поставила под вопрос акт существования этого письма, поскольку подпись от имени Цоя, по её словам, никак не заверена. В случае, если письмо всё-таки составлял сын музыканта, она пообещала представить в суде документы, которые опровергают изложенное в послании.
Как заявила Кормухина, главное, что её возмущает, так это стремление Гагариной любыми путями избежать судебной экспертизы музыкальной аранжировки. «Посудите сами: кого-нибудь обвиняют в воровстве, а он не виновен. Тогда сам обвиняемый будете громче всех требовать экспертизы. Так почему Гагарина так упорно её избегает?», – задаётся вопросом Ольга Кормухина.
Очередное заседание суда по иску назначено на 1 апреля.
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