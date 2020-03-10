«Кукушка» раздора. Кормухина сомневается в письме Цоя-младшего в защиту Гагариной

Певица Ольга Кормухина выразила недоумение в связи с новым поворотом по делу о её иске к исполнительнице и актрисе Полине Гагариной о защите права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка». Кормухина обвиняет Гагарину в присвоении ее аранжировки кавер-версии на эту композицию культового музыканта. Она прозвучала в исполнении Гагариной в саундтреке к военной драме 2015 года «Битва за Севастополь».

Автором аранжировки для Полины выступил композитор и продюсер Константин Меладзе. Однако одна из исполнительниц «Кукушки» Ольга Кормухина заявила, что Гагарина и Меладзе украл идею её аранжировки. Как утверждает певица, была украдена вся вокальная фактура и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино».

Дело рассматривает Тверской суд Москвы. За восемь месяцев уже неоднократно истребовались доказательства и рассмотрение вопроса по существу откладывалось. Однако на днях Полина Гагарина разместила в соцсети письмо от Александра Цоя – сына и наследника Виктора Цоя.

Александр Цой пояснил, что наследниками фронтмена группы «Кино» выступают по закону только они с отцом Виктора. Александр заявил в письме, что Полина на законных основаниях исполняет производное музыкальное произведение, созданное Меладзе. По данным сына Цоя, есть и другие законные аранжировки «Кукушки». Данными о каких-то исключительных и авторских правах на песнею Ольги Кормухиной наследник Цоя не располагает.