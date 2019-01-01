«Короли контрабасов» выступят в «Зарядье»

В Москве, в парке «Зарядье» 20 июня объединятся два «тяжеловеса» симфонического оркестра и оркестра народных инструментов: контрабаса и балалайки-контрабаса.

Музыканты-виртуозы Артем Чирков (лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы контрабасов Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии) и Михаил Дзюдзе (заслуженный артист России, единственный в мире солист-контрабас-балалаечник) объединились, чтобы продемонстрировать, как два инструмента-родственника из разных сфер могут дополнять друг друга, и какие бесконечные репертуарные возможности открываются перед ними.

«Год назад мы встретились с Артемом Чирковым и решили сделать такую программу. Когда начали репетировать, поняли, что наши инструменты просто созданы друг для друга. Мы даже не ожидали, насколько интересно, классно, они звучат вместе! Тем более с таким музыкантом, как Артем эффект был просто потрясающий. Когда я подписывал ему наш первый совместный диск, я так написал: «Лучшему от единственного», – рассказывает Михаил Дзюдзе.

«Короли контрабасов» с равным успехом играют классику, барокко, джаз, рок, поп и экспериментальную музыку, используя весь арсенал выразительных средств вплоть до электронных технологий.

Вместе с «Королями контрабасов» в концерте примут участие концертмейстер Заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова Лев Клычков (скрипка), ансамбль солистов этого коллектива, Мавжида Гималетдинова (фортепиано) и солисты оркестра национальных инструментов «Терема».

