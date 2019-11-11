Кинчев рассказал о стремлении к новым технологиям

Группа «Алиса» в минувшие выходные презентовала в Санкт-Петербурге новый альбом «Посолонь». Концерт прошел во дворце спорта «Юбилейный». Целый год для программы готовили видеоряд. Во время концерта его показали на большом экране. Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, как он относится к новым технологом. Подробности – только на НСН.

«Я ж не вижу, что там у меня за спиной, на экране. Я абсолютно доверяю нашему сценографу, это – моя жена. Она год работала вместе с девушкой Викой, которая занимается видео. И они за год сделали эту программу. Я стремлюсь к новым технологиям и считаю, что это – правильный путь. Это же шоу, а шоу должно быть ярким, красочным, запоминающимся и интересным со всех сторон», - подчеркнул он.

В Москве «Алиса» представит пластинку «Посолонь» уже на этой неделе: 16 ноября в клубе Adrenaline Stadium.

